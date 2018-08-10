Культура русского Средневековья на фестивале «Ростовское действо»

Ростов, Ярославская область, , 16:33 — REGNUM 10 августа на территории музея-заповедника «Ростовский кремль» в Ярославской области открывается VIII международный фестиваль «Ростовское действо». Он посвящен истории и культуре русского Средневековья. Основой масштабного праздника по традиции станут выступления хоров и концерты колокольной музыки.

В рамках фестиваля, который продлится до 12 августа, пройдут выступления грузинского фольклорного коллектива «Мдзлевари» и известного ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Завершится форум концертом «История государства Российского в музыке и колоколах» на Соборной площади Ростовского кремля. В исполнении солистов и оркестра «Новой оперы» прозвучат произведения Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, М. Мусоргского, С. Прокофьева.

На территории Ростовского кремля будет развернута книжная выставка-ярмарка «История государства Российского». Здесь можно будет приобрести и старинные издания, и новинки по отечественной истории.