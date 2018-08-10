Мединского ждут в Рязанском цирке

Рязань, , 14:52 — REGNUM Официальное открытие обновленного Рязанского цирка, в котором с 2015 году велся ремонт, планируется на 22 сентября. Как сообщил губернатор Николай Любимов, в этот день в Рязани ждут министра культуры Владимира Мединского, которые не раз обращал внимание на затянувшийся ремонт цирка. Днем ранее на обновленной арене пройдет первое представление.

О визите главы Минкультуры 10 августа со ссылкой на губернатора сообщил «Рязанский городской сайт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ремонт цирка начался в феврале 2015 года. Изначально планировалось завершить работы к декабрю 2015 года. Из-за пожара дату открытия перенесли на 2016 год. Владимир Мединский приезжал на стройплощадку в мае 2017 года. Тогда министр потребовал провести проверку подрядчика.

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