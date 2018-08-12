Самородок в кино

Дмитрий Береснев, , 00:05 — REGNUM

Один из основоположников советских военных кинокартин, последователями которого стали С. Бондарчук и Г. Чухрай. Сняв фильмы в солдатских окопах, Александр Иванов лаконично правдиво и строго достоверно показал на экранах повседневный героизм простых людей, волею судеб оказавшихся защитниками Родины на передовой. В основном самоучка, советский кинорежиссёр Иванов сумел преодолеть собственную ограниченность и бюрократические преграды, достигнув высот киноискусства на основе собственных представлений о прекрасном, интуиции и здравого смысла. А.Г. Иванов является автором сценариев многих своих фильмов. Наиболее известными его работами стали киноленты «Звезда» (1949 год), «Михайло Ломоносов» (1954 год), «Солдаты» (1956 год), трилогия «Поднятая целина» (1959−1961 годы), «Первороссияне» (1967 год).

Александр Иванов родился 12 августа 1898 года в селе Давыдово Новгородской губернии. Его отец был рабочим, мать модисткой.

В 1909—1916 годах учился в торговой школе в Санкт-Петербурге, после окончания которой попал на германский фронт Первой мировой, а затем на гражданскую войну. Участвовал в Февральской революции, в 1918 году в 20 лет стал членом Коммунистической партии, а в 1921 году вернулся в Петроград «орденоносным комиссаром полка».

С детства Александр Иванов мечтал о кинематографе, поэтому в 1924 году в Ленинграде он окончил восьмимесячные курсы киношколы при киностудии «Кино-Север» (ныне киностудия «Ленфильм»). Тогда же Иванов женился на однокурснице Ксении Черемухиной, родившейся в 1904 году.

Устроиться в кинематограф было очень сложно, поэтому Александр Иванов согласился в 1925 году на хозяйственную работу коменданта студии «Севзапкино» и начал сниматься в эпизодических ролях немых фильмов.

Вот что писал о себе сам советский режиссёр-самоучка А.Г. Иванов:

«Я понимал, что оснований у меня для этого (работы в кино) нет, но… у меня, оказалось, было что-то, что, несмотря на отсутствие художественного образования и эрудиции в вопросах искусства, дало мне право и возможность творить, позволило не только встать, но и удержаться на неустойчивой почве творчества».

В 1927 году Александр Иванов стал ассистентом режиссёра студии «Севзапкино» на съемках фильма «На рельсах», а официальная режиссёрская карьера началась с фильма «Косая гора» в 1928 году, снятого совместно с О. Галлаем. Затем А.Г. Иванов в героико-приключенческом жанре снял немые фильмы «Луна слева», «Три солдата», «Транспорт огня», имевшие большой зрительский успех. Жена Иванова сыграла в его первых пяти кинолентах под псевдонимом Ксана Кляро. Сильное ухудшение зрения не позволило актрисе играть после 1930 года.

В 1935 году А.Г. Иванов окончил аспирантуру по разделу истории кино при Ленинградском отделении Академии искусствознания (ГАИС) и получил звание доцент.

По собственному сценарию на основе повести П. Павленко «На Дальнем Востоке» в 1938 году Иванов снял героико-революционный фильм «На границе», описывающий борьбу советских пограничников и дальневосточного населения с японскими нарушителями границы в 1930-е годы на озере Хасан. Картина также имела большой зрительский успех, и в 1939 году за нее А.Г. Иванов был награжден Орденом Ленина.

Военной тематике, ставшей основой творчества Александра Иванова, были посвящены киноленты, отснятые в Бакинской и Рижской киностудиях, на которых он работал, будучи эвакуированным из Ленинграда. За кинокартины, посвященные войне с фашистскими захватчиками — «Подводная лодка», «Т-9», «Сыновья», «Возвращение с победой», А.Г. Иванов в 1944 году был награжден Орденом Красной Звезды, а в 1947 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР».

«В своих работах режиссёр Александр Иванов показывал повседневность трудового и воинского героизма людей, защищавших Родину. Его картинам свойственны лаконизм, строгий отбор выразительных средств, психологическая достоверность». «Сильными чертами режиссера были способность построить крепкий сюжет, разработать характеры персонажей, и умение работать с актерами». «Фильмы показывают нравственную высоту негромкого воинского подвига простого солдата, своей человеческой сутью противостоящего войне».

Творческим взлётом Александра Гавриловича Иванова являются фильмы «Звезда», и «Солдаты», которые были сняты после его возвращения на «Ленфильм» в 1948 году, в год своего 50-летия.

В кинокартине «Звезда», снятой в 1949 году по одноименной повести Э. Казакевича, вышедшей в печати в 1947 году, роль радистки Кати Симаковой сыграла Ирина Радченко. Первоначальный финал «Звезды» со смертью разведчиков произвел на Сталина «тяжелое впечатление», и концовка была переделана. Но фильм тем не менее был «положен на полку» до 1953 года.

В промежутке между фильмами военно-героического жанра, в 1955 году, Александр Иванов выпустил историко-биографический фильм «Михайло Ломоносов». Современники отмечали, что Иванов отличался умением идеально подобрать актеров, художников, операторов, хоть делал это не по канонам — типажу и амплуа, работать с ним считалось творчески интересным.

Фильм «Солдаты» был поставлен режиссером в 1956 году по повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда», опубликованной в 1946 году. В «Солдатах» Александр Иванов раскрыл актёрский талант И. Смоктуновского. Картина была удостоена приза I-го Всесоюзного кинофестиваля (ВКФ) в Москве в 1958 году.

Виктор Некрасов, ставший автором сценария фильма «Солдаты», описал начало совместной работы следующими словами:

«И, вот, на худсовете, — я очень волновался, — встал высокий, седой человек и сказал: — Думаю, что мы с автором сценария о многом будем спорить, в чем-то не соглашаться, в чем-то пытаться друг друга переубедить, но…» — и тут произошло то, что нас сблизило навсегда — он сказал: «но как бы мы не спорили, как бы ни ссорились, последнее слово будет за ним — он автор…»

Следующая кинокартина-трилогия по одноименному роману М. Шолохова «Поднятая целина», вышедшая в 1959—1961 годах, стала более чем удачной и по воздействию на зрителя, и по убедительности актерской игры, и по неотступности от первоисточника. В этой картине роль Макара Нагульнова исполнил Е. Матвеев, ярко показав неспособность героя преодолеть как собственную ограниченность, так и беспомощность перед бюрократической машиной. В 1960 году Александру Иванову было присвоено звание народного артиста РСФСР, а в 1964 году он стал народным артистом СССР.

Последней режиссёрской работой Иванова стал вышедший в 1968 году фильм в эпико-лирическом жанре «Первороссияне» по одноименной поэме О. Берггольц, о жизни первой коммуны хлеборобов, созданной петроградскими рабочими в 1918 году на Алтае. В этой первой широкоформатной на студии «Ленфильм» картине-поэме Александр Иванов сделал творческий шаг «от быта к бытию». После продолжительной борьбы с чиновниками Госкино в год 50-летия Великого Октября, кинолента вышла на экраны страны и была отмечена Государственной премией СССР, а Александр Иванов попал в больницу с инфарктом.

О. Берггольц, также вставшая на защиту фильма «Первороссияне», возмущалась:

«Я никак не могу понять, с каких пор слово «трагедия» стало ругательным. Пусть молодежь знает, что революция начинается с жертв, и что завоевания революции даны ценой жертв, а не ценой чечётки… В картине достаточно слияния быта и бытия… Могут фрески ожить и заговорить? Мне кажется, могут. Это доказала картина».

В 1967 году (в 70-летнем возрасте) Иванов отошел от режиссуры и стал художественным руководителем Второго Творческого объединения киностудии «Ленфильм». Затем возглавил Ленинградское отделение Союза кинематографистов СССР. Воспоминания А.Г. Иванова, которые он писал всю жизнь, вышли в Ленинграде в книгах «Экран судьбы: роман жизни» в 1971 году и «Полвека в кино» в 1973 году.

В начале 70-х годов его однофамилица критик В. Иванова описала кинорежиссёра следующим образом:

«Он похож на генерала в отставке. Похож выправкой, прямотой взгляда внимательных серых глаз. Он любит ходить пешком, и многие годы в один и тот же час, его высокая фигура появлялась на набережной Невы. От площади Труда, мимо Эрмитажа, через Кировский мост он ежедневно шел на студию…»

Александр Говрилович Иванов скончался 20 августа 1984 года по дороге на работу в возрасте 86 лет. Похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище. В 1998 году рядом с ним похоронили его жену Ксению Александровну Черемухину.

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