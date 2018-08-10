В Твери проходит выставка «От Екатерины Великой к Екатерине Павловне»

Тверь, , 14:09 — REGNUM В Парадном зале Тверского императорского дворца, построенного по приказу Екатерины II и ставшего на долгие годы резиденцией её внучки, великой княгини Екатерины Павловны, 9 августа открылась выставка «Из истории государства Российского. От Екатерины Великой к Екатерине Павловне». Уникальная экспозиция будет работать до 26 ноября. На ней будут представлены, как указано в релизе музея, «высокохудожественные произведения изобразительного искусства и предметы дворцового убранства из царскосельского собрания и петербургской коллекции семьи Карисаловых».

Здесь можно увидеть мундирное платье Екатерины Великой по форме Кавалергардского корпуса, портрет принца Георга Ольденбургского работы О. Кипренского, великолепную графику с видами парков Царского Села, картины В. Боровиковского, Л. Левицкого, И. Лампи (из собрания семьи Карисаловых), изысканную мебель, принадлежавшую членам императорской фамилии.

Эта выставка — совместный проект Музея-заповедника «Царское Село» и Тверской картинной галереи.