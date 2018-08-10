Протест родственников не помеха? В Казани снова проведут «Аксенов-фест»

Казань, , 13:21 — REGNUM На организацию и проведение ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» в Казани планируется потратить из городского бюджета 5,5 млн рублей. Исполнителя на муниципальный контракт выберут на аукционе 3 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закупка производится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, заказчик — управление культуры исполкома Казани. Мероприятие победитель тендера должен провести до 30 сентября.

По условиям тендера, услуги предоставляются в течение четырёх дней, не менее чем по десять часов в день. В них входит — транспортное обеспечение артистов на все дни проведения мероприятия и приезда гостей, изготовление полиграфической и наградной продукции, услуги профессиональной фото‑ и видеосъемки на все дни проведения мероприятия, координация и поддержка мероприятия, услуги по оформлению выставки картин галеристом, организация работы попечительского совета фестиваля, состоящего из именитых деятелей культуры и литературы России (поиск, отбор и работа с лауреатами премии «Звездный билет» — не менее трёх членов совета), организация мастер-классов писателями-участниками фестиваля, а также с представителями казанской литературной среды, не менее 20 мастер-классов продолжительностью не менее 40 минут, организация перелетов, встреча в аэропорту, размещение писателей-участников фестиваля и другие. При этом не менее 20 писателей должны быть размещены в отеле не ниже четырёх «звёзд».

Также организаторы должны устроить экскурсию в государственный историко-архитектурный, художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и мероприятия на площадке Дом-музея В. П. Аксенова.

Напомним, фестиваль проходит в Казани ежегодно, начиная с 2007 года. Инициатором мероприятия 11 лет назад стал мэр столицы Татарии Ильсур Метшин, предложивший его во время празднования 75-летнего юбилея писателя Василия Аксёнова. Сам Аксёнов поддержал идею. Место фестиваля выбрано не случайно — Аксёнов родился и провёл своё детство именно в Казани. Умер писатель в июле 2009 года, а фестиваль продолжает проходить ежегодно.

Примечательно, что родственники писателя, в частности, его племянник Александр Змеул, основавший проект «Остров Аксенов», в 2017 году выступил с публичным заявлением, что побывал на одном из празднований и «был удивлен тем, насколько Аксенов неинтересен его устроителям», а «вернее, интересен как бренд, под который можно получить деньги, устроить литературную тусовку в Казани, пообщаться с мэром, ну и мимоходом вспомнить Аксенова». Родственник писателя на официальном сайте проекта «Остров Аксенова» разместил гневное послание к организаторам «Аксенов-феста», где отмечал, что организаторы мероприятия не обращались за получением «согласия на использование образа Аксенова» и «неоднократные обращения к организаторам с просьбой устранить нарушения были проигнорированы».

Несмотря на претензии родственников умершего писателя, которые называют себя правообладателями, мэрия Казани в 2018 году снова планирует провести «Аксенов-фест».