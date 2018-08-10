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Прощание с актёром и режиссёром Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа

Культура

Заслуженный деятель искусств скоропостижно скончался в возрасте 60 лет

Москва, 10 августа 2018, 12:56 — REGNUM  Известного актёра и режиссёра Дмитрия Брусникина, известного по ролям в телесериалах «Петербургские тайны», «Чехов и К°», «Сыщики», «МУР есть МУР», проводят в последний путь 13 августа. Прощание с заслуженным деятелем искусств состоится в здании Московского художественного академического театра, где Брусникин работал с 1982 года.

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«Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа в МХТ им. Чехова. Начало церемонии — 11:00», — говорится в сообщении на сайте театра «Практика».

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Московского художественного академического театра Дмитрий Брусникин скоропостижно скончался 9 августа на 61-м году жизни. По данным СМИ, в последние месяцы актер проходил курс лечения от сердечной недостаточности, врачи отмечали положительную динамику, однако 8 августа его состояние резко ухудшилось.

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Напомним, в мае 2018 года Брусникин был назначен художественным руководителем театра «Практика», в 2009 году был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств».

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