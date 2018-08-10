В Оренбурге на кинофестивале пройдёт кастинг на роли в фильме «Сарматы»

Оренбург, , 12:49 — REGNUM Оренбург в августе посетил режиссёр Александр Прошкин. Вместе с продюсером Дмитрием Перкуловым он представит на XI Международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» внеконкурсную программу «Сделано в России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области.

В рамках внеконкурсной программы запланирован показ трёх фильмов, режиссёром всех является Прошкин — «Холодное лето пятьдесят третьего» (восстановленную версию), «Трио» и «Чудо». Напомним, что съёмки картины «Трио» проходили на территории Оренбуржья.

Творческая работа на территории Оренбургской области Александра Прошкина началась со съёмок фильма «Русский бунт». Лента вышла на экраны в 1999 году.

Сейчас режиссёр планирует снять фильм «Сарматы». Съёмки пройдут в том числе в оренбургских степях. В рамках кинофестиваля режиссёр проведёт народный кастинг на роли. Начало работы над лентой намечено на 2019 год. «Сарматы» станут третьим фильмом режиссера, снятым в Оренбургской области.

Читайте также: В Оренбуржье откроется XI международный кинофестиваль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 24 по 30 августа в Оренбуржье пройдёт в одиннадцатый раз международный кинофестиваль. Председателем международного жюри в этот раз станет известный итальянский композитор, актёр, продюсер Пивио (Роберто Пискиутта). Фильмом открытия фестиваля станет продолжение драмы «Училка» — «Училка2: Испытание» режиссёра Алексея Петрухина.

С 2008 по 2017 годы в фестивале приняли участие кинематографисты более, чем из 50 стран мира, показано свыше тысячи фильмов зарубежных и российских режиссёров, прошло около 100 премьер.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье снимут фильм про построение нового капитализма