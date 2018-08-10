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«Союзмультфильм» обнародовал новую серию «Возвращения в Простоквашино»

Культура

Новая серия носит название «Шарик хочет телефон»

«Союзмультфильм» обнародовал новую серию «Возвращения в Простоквашино»
Цитата из м/ф «Возвращение в Простоквашино». 2018. Россия
Матроскин зол

Москва, 10 августа 2018, 12:10 — REGNUM  Киностудия «Союзмультфильм» 10 августа опубликовала на своём официальном канале YouTube пятую серию нового мультфильма «Возвращение в Простоквашино».

Новый эпизод, как и предыдущие, имеет продолжительность шесть с половиной минут. Серия озаглавлена «Шарик хочет телефон».

В новой серии Пёс Шарик беспокоен отсутствием подписчиков в его блоге, и он задается целью — привлечь новых фолловеров. «Проанализировав самые популярные ролики, герой решает «запостить котика». Выбор тут же падает на Матроскина, однако кот не желает становиться звездой интернета», — говорится в кратком описании серии.

Напомним, всего «Союзмультфильм» планирует выпустить 30 серий о приключениях героев популярного мультфильма.

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