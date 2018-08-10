«Закос под школьные тренды»: в сети обсуждают новый клип Oxxxymiron

Москва, , 10:22 — REGNUM Возглавивший лейбл Booking Machine российский рэпер Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron, выпустил новый клип на песню Konstrukt. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнителя.

В записи трека приняли участие артисты под псевдонимами Porchy, May Wave$, Jeembo, Loqiemean, Thomas Mraz, Tveth, Souloud, Markul и сам Мирон Федоров. За несколько часов клип набрал более 480 тыс. просмотров. В комментариях к 9-минутному видео пользователи неоднозначно оценили клип.

Читайте также: Oxxxymiron номинирован на литературную премию

«Сейчас этот трек — не более чем дань моде, закос под школьные тренды», — отметил под видео один из пользователей.

«Я готов наконец-то с гордо поднятой головой сказать, что я слушаю русский рэп и что он вообще существует», — прокомментировал другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, Oxxxymiron набрал большую популярность после старта рэп-баттла Versus Battle. Миллионы просмотров в Youtube собрало видео Oxxxymiron и хип-хоп исполнителя «Слава КПСС».

Рэп-битва заключается в том, что участники в виде определенного рифмосложения стараются оскорбить и словесно победить соперника.

Читайте также: Голодец предлагает трансформировать русский язык под рэп-баттлы