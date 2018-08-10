В лесу штата Массачусетс нашли старый фургон группы Aerosmith

Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Старый фургон, на котором гастролировала группа Aerosmith в начале своей карьеры, обнаружен в штате Массачусетс (США). Заброшенный автомобиль 1964 года выпуска ржавел в лесу, передаёт телеканал CBS News.

Как сообщил гитарист Рей Табано, один из бывших участников известного рок-коллектива, Aerosmith перемещался на этом фургоне в те времена, когда группа еще не была известна и музыканты выступали за небольшие деньги по маленьким городкам США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля появилась информация, что известный британский музыкант сэр Пол Маккартни вероятно даст концерт в знаменитом ливерпульском «Кэверн-клаб», считающимся местом основания легендарной группы The Beatles.

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