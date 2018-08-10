Пятница, 10 Августа 2018 года
11:50:57 МСК

В лесу штата Массачусетс нашли старый фургон группы Aerosmith

Культура

Коллектив перемещался на этом фургоне в те времена, когда группа еще не была известна

Вашингтон, 10 августа 2018, 10:06 — REGNUM  Старый фургон, на котором гастролировала группа Aerosmith в начале своей карьеры, обнаружен в штате Массачусетс (США). Заброшенный автомобиль 1964 года выпуска ржавел в лесу, передаёт телеканал CBS News.

Как сообщил гитарист Рей Табано, один из бывших участников известного рок-коллектива, Aerosmith перемещался на этом фургоне в те времена, когда группа еще не была известна и музыканты выступали за небольшие деньги по маленьким городкам США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля появилась информация, что известный британский музыкант сэр Пол Маккартни вероятно даст концерт в знаменитом ливерпульском «Кэверн-клаб», считающимся местом основания легендарной группы The Beatles.

Читайте также: Пол Маккартни решил вспомнить молодость: музыкант даст концерт в Ливерпуле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить