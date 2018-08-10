Marvel просит восстановить в должности режиссёра «Стражей галактики»

Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Режиссёра двух частей фильма «Стражи галактики» Джеймс Ганн, возможно, вернётся на работу в The Walt Disney Company. В необходимости восстановления в должности уволенного режиссёра руководство компании пытаются убедить представители американской студии Marvel, сообщает издание Deadline со ссылкой на источник.

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Отмечается, что конфликта между сторонами нет, а переговоры о возвращении Ганна Marvel начала на фоне мнения, высказанного большинство актёров фильма, которые выразили поддержку Ганну и единогласно потребовали оставить его в кресле режиссёра. Кроме того, в компании обеспокоены, что увольнение Ганна скажется на имидже нового фильма, а также приведет к задержкам в производстве кинокартины.

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Как сообщало ИА REGNUM, кинокомпания Walt Disney в июле 2018 года решила разорвать контракт с Джеймсом Ганном. Поводом для такого шага стали твитты с оскорбительными шутками на тему ВИЧ-инфицированных и сексуального насилия, которые режиссёр разместил в социальных сетях около десяти лет назад. Сам Ганн заявил о том, что с тех пор он изменился, однако руководство компании посчитало, что его прошлое поведение не имеет оправдания. При этом из-за увольнения режиссера «Стражей галактики» Walt Disney Studios может потерять до $10 млн. Отмечается, что режиссёр не нарушал условия контракта, поэтому он может потребовать компенсации со стороны компании. Возможно, что Walt Disney не отпустят Ганна, а предложат ему вместо «Стражей Галактики-3» другой проект.

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