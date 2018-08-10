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«Большое горе»: режиссер Валерий Усков о смерти Тамары Дегтярёвой

Культура

По словам режиссёра, хотя она и не была очень популярной, однако Дегтярёва — «великая русская актриса»

Москва, 10 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Большим горем для российского театра и кино назвал смерть актрисы Тамары Дегтярёвой режиссер сериала «Вечный зов» Валерий Усков. Об этом пишут «Известия».

По словам режиссёра, хотя она и не была очень популярной, однако Дегтярёва — «великая русская актриса».

«Большое горе для театра и кино. Она была очень скромна внешне в действиях, но у нее внутри скапливалась такая энергия, которая равносильна атомной бомбе», — подчеркнул Усков.

Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка России, актриса театра «Современник» Тамара Дегтярёва скончалась 9 августа на 75-м году жизни. Она сыграла в фильмах «У себя дома», «Встречи на рассвете», «Вечный зов» и других. Также Дегтярёва участвовала во многих известных театральных постановках.

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