Героизм китайского лётчика, спасшего в мае самолет, увековечат в киноленте

Чэнду, Китай, , 09:40 — REGNUM Героический поступок китайского пилота Лю Чуаньцзяня, который был награжден за успешную посадку самолета в экстренной ситуации, станет основой для кинофильма, сообщает 10 августа китайское издание paper.cn.

Производством фильма займется китайская кинокомпания Bona Film Group, разрешение на которые она получили от Государственной администрации по делам печати, публикаций, радио, кино и телевидения.

История основывается на реальном жизненном опыте Лю Чуанцзяня, пилота авиакомпании Sichuan Airlines, который в мае 2018 года успешно посадил самолет Airbus A319 с разгерметизировавшейся кабиной из-за вывалившегося окна на высоте почти 10 км. Самолет летел из Чунцина в тибетскую столицу Лхасу. Его коллегу, второго пилота почти высосало из кабины, но ему удалось спастись благодаря пристегнутому ремню безопасности. Никто из пассажиров тогда не пострадал.

Лю за его отвагу и профессионализм дали награду в размере пяти миллионов юаней ($730,000), а также дали звание «капитан-герой гражданской авиации Китая». Лю в течении десяти лет работал лётным инструктором при училище ВВС Китая в провинции Сычуань, а затем в 2006 году ушел в гражданскую авиацию.

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