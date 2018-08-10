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Режиссер «Вечного зова» назвал Тамару Дегтяреву великой русской актрисой

Культура

«Она должна была быть популярнее, чем на самом деле была»

Режиссер «Вечного зова» назвал Тамару Дегтяреву великой русской актрисой
Цитата из х/ф «Вечный зов». Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков. 1973-1983. СССР
Тамара Дегтярёва в роли Агаты Савельевой

Москва, 10 августа 2018, 09:29 — REGNUM  Смерть народной артистки России Тамары Дегтяревой является большим горем для театра и кино, рассказал «Известиям» режиссер сериала «Вечный зов» Валерий Усков.

По его словам, внешне актриса было очень скромна, но внутри у нее скапливалась равносильная атомной бомбе энергия. Режиссер также отметил, что Дегтярева была великой русской актрисой, хотя и не была очень популярной.

«Жалко. Она должна была быть популярнее, чем на самом деле была», — заключил Усков.

Напомним, 9 августа Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни после продолжительной болезни. До 1970 года актриса служила в Московском театре юного зрителя, а в 1970 году перешла в «Современник».

Народная артистка РФ играла в таких спектаклях, как «Бесы» по роману Федора Достоевского, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «А поутру они проснулись» по повести Василия Шукшина и многих других. Также Дегтярева сыграла в фильмах «У себя дома», «Встречи на рассвете», «Вечный зов» и других.

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