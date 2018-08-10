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Стала известна причина смерти актёра МХАТ Дмитрия Брусникина

Культура

Деятель искусств скончался в возрасте 60 лет

Москва, 10 августа 2018, 09:27 — REGNUM  Известный актёр, режиссер, сценарист и театральный педагог Дмитрий Брусникин, который скончался в возрасте 60 лет, последние несколько месяцев боролся с болезнью, но победить её не смог. По информации источника, близкого к семье актёра, Брусникин лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице.

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Врачи отмечали положительную динамику в лечении, и сам пациент чувствовал себя хорошо, что даже не оставлял работы и не брал отпуск, пишет ФАН. Однако 9 августа состояние Брусникина резко ухудшилось. В тот же день актёра не стало.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Московского художественного академического театра Дмитрий Брусникин скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. Информация о прощании, дате и месте похорон будет объявлена позже.

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Брусникин являлся выходцем из МХТ имени Антона Чехова и считался учеником и последователем Олега Ефремова. Заслуженный деятель искусств был профессором Школы-студии МХАТ, художественным руководителем «Мастерской Дмитрия Брусникина» и театра «Практика».

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