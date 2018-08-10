Geek Picnic 2018: фестиваль науки, технологий и искусства пройдет в Москве

Москва, , 08:57 — REGNUM 11 и 12 августа в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве пройдет Фестиваль науки, технологий и искусств Geek Picnic 2018. На два дня парк станет площадкой для рассказа о самых необычных научных открытиях, о наступлении технологий по всем фронтам, о силе человеческого разума и скором освоении вселенной, о техноэтике и искусственном интеллекте.

О разнообразии мира и глубине интересов фестиваля свидетельствуют темы некоторых познавательных зон — экскурс в мир криптоанархизма и ICO; колонизация других планет, добыча минералов на астероидах, знакомство с новыми формами жизни; виртуальная и дополненная реальность; царство дронов, роботов и прочей механизированной братии.

Хедлайнерами фестиваля в 2018 году выступят ведущие исследователи, футурологи и популяризаторы науки. Особо стоит выделить Лизу Рэндалл, специалиста в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии, Майкла Шермера, американского историка, основателя Общества скептиков; писателя Джеймса Баррата, автора книги «Последнее изобретение человечества» и Сета Стивенс-Давидовица, автора бестселлера «Все лгут», колумниста The New York Times.

18−19 августа Geek Picnic 2018 пройдет в Санкт-Петербурге в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове.