Актёр и режиссер Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет

Москва, , 22:53 — REGNUM Известный актёр, режиссер, сценарист и театральный педагог Дмитрий Брусникин скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба театра «Практика», художественным руководителем которого Брусникин стал совсем недавно.

«Сегодня умер Дмитрий Брусникин. Наш лидер, наш художественный руководитель. Мы не знаем, как об этом писать, как об этом говорить. Впереди было очень много планов», — сказано в сообщении.

В театре отметили, что вся информация о прощании, дате и месте похорон будет объявлена позже. Кроме того, театр отменил запланированный на сегодня концерт Вадима Королева из OQJAV и аккордеонистки Евгении Поповой.

По данным СМИ, Брусникин в последние два месяца проходил курс лечения от сердечной недостаточности в Боткинской больнице. Медики отмечали положительную динамику в лечении, а сам Брусникин чувствовал себя хорошо. Однако накануне его состояние резко ухудшилось, и Брусникин скоропостижно скончался.

Брусникин являлся выходцем из МХТ имени А. П. Чехова и считался учеником и последователем Олега Ефремова. Он был профессором Школы-студии МХАТ, художественным руководителем «Мастерской Дмитрия Брусникина» и театра «Практика». Брусникин был заслуженным деятелем искусств России.