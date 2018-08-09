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В Китае бережно сохраняют национальную и религиозную историю

Культура

После реставрации в Тибете для посетителей открылся один из древнейших буддистских монастырей

В Китае бережно сохраняют национальную и религиозную историю
Иллюстрация: Russian.news.cn
Монастырь Толинг

Пекин, 9 августа 2018, 20:30 — REGNUM  В Тибетском автономном районе, широко известном своими историческими и архитектурными памятниками, связанными с буддизмом, после трехлетней реставрации открылся для посещений древний монастырь Толинг, построенный еще в 969 году н.э., сообщает 9 августа Синьхуа.

В монастыре, расположенном в уезде Дзанда округа Нгари, тесно связанным с эпохой царства Гуге в Нгари, находится множество древних культурных артефактов и реликвий, в том числе фрески и скульптуры Будды XIV—XV веков.

По словам руководителя уездного управления по охране культурного наследия Лодена, на ремонт монастыря было потрачено 83 млн юаней (12,2 млн долларов).

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Защита культурного наследия
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