В Китае бережно сохраняют национальную и религиозную историю

Пекин, , 20:30 — REGNUM В Тибетском автономном районе, широко известном своими историческими и архитектурными памятниками, связанными с буддизмом, после трехлетней реставрации открылся для посещений древний монастырь Толинг, построенный еще в 969 году н.э., сообщает 9 августа Синьхуа.

В монастыре, расположенном в уезде Дзанда округа Нгари, тесно связанным с эпохой царства Гуге в Нгари, находится множество древних культурных артефактов и реликвий, в том числе фрески и скульптуры Будды XIV—XV веков.

По словам руководителя уездного управления по охране культурного наследия Лодена, на ремонт монастыря было потрачено 83 млн юаней (12,2 млн долларов).