Во Владимире учредят Международный театральный фестивальный союз

Владимир, , 17:43 — REGNUM 26 сентября во Владимире во время фестиваля «У Золотых ворот» состоится организационное и юридическое оформление нового масштабного культурного объединения — Международного театрального фестивального союза. Он объединит театральные фестивали, проходящие на постсоветском пространстве. Об этом сообщил журналистам директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин, инициатор фестиваля на Владимирской земле.

Предполагается, что первоначально в союз войдут фестивали, проходящие в России, Белоруссии, Молдавии, Армении, Киргизии и на Украине. В перспективе в его работе должны принять участие и театральные смотры других стран постсоветского пространства. По мнению организаторов, совместная деятельность сможет упорядочить гастрольную и фестивальную жизнь театров, сделать визиты к соседям регулярными.

Уже в репертуарную программу V Всероссийского театрального фестиваля «У Золотых ворот», который пройдет во Владимире с 18 сентября по 2 октября, будет включены спектакли с театрального смотра «Золотой Витязь» и некоторых других.