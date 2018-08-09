Артистка театра и кино Томара Дегтярёва скончалась в возрасте 74 лет

Москва, , 16:56 — REGNUM На 75-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончалась актриса московского театра «Современник» Тамара Дегтярёва. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба театра.

Тамара Дегтярёва родилась 29 мая 1944 года в подмосковном Калининграде (ныне — Королёв). Уже в школе она активно принимала участие в творческой самодеятельности.

В 1965 году Дегтярёва окончила в Москве Высшее театральное училище имени Щепкина. Там она училась на курсе Леонида Волкова и Вениамина Цыганкова.

После окончания училища и до 1970 года Дегтярёва служила в Московском театре юного зрителя. В 1970 году она перешла в «Современник».

В «Современнике» Дегтярёва была задействована во множестве постановок. Она играла в спектакле «Вечно живые» по пьесе Витора Розова, «Бесы» по роману Фёдора Достоевского, «Валентин и Валентина» по произведению Михаила Рощина, «Время женщин» по произведению Елены Чижовой, «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина, «Три товарища» по произведению Эриха Марии Ремарка, «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира, «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу, «А поутру они проснулись» по повести Василия Шукшина, «Крутой маршрут» по произведению Евгении Гинзбург, «Квартира Коломбины» по пьесе Людмилы Петрушевской и множестве других.

Кроме театральной сцены Дегтярева известна своими ролями в кино. Она играла в таких фильмах, как «Встречи на рассвете», «У себя дома», «Вечный зов», «Николай Вавилов» и других.

Также Дегтярева преподавала актёрское мастерство во ВГИКе, ГИТИСе и других высших учебных заведениях.

В 2012 году Дегтяревой ампутировали ногу. Но несмотря на это она продолжала выступать в театре, передвигаясь в инвалидной коляске.

Дегтярева была народной артисткой России, лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за роль Агаты в фильме «Вечный зов».