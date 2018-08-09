Дмитрий Пучков поддержал идею закрыть программу Малахова «Прямой эфир»

Москва, , 18:10 — REGNUM Большинство развлекательных программ на российском телевидении не учат ничему хорошему, уверен блогер, писатель, член Общественного совета при министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков («Гоблин»). Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского закрыть передачу Андрея Малахова «Прямой эфир».

«С моей точки зрения, таким образом можно закрыть вообще большинство развлекательных программ на телевидении, потому что они ничему хорошему не учат вообще. Ни одна! — убеждён Пучков. — В том числе и эта. Но тут вопрос — а как со свободой быть? А кто определяет?».

По мнению Пучкова, решением этого вопроса должен заняться специальный государственный орган, который смог бы оценить влияние малаховской передачи на широкую аудиторию.

«Передача действительно мерзкая, на мой взгляд, — признался Пучков. — Я бы не стал её ни смотреть, ни принимать в ней участие. С другой стороны, всё уже давно придумано. Если вы хотите потреблять взрослый контент, для этого есть кабельные каналы, за которые вы платите деньги и осмысленно и осознанно эти помои потребляете. На федеральных каналах этому точно не место».

Кроме того, Пучков отметил, что готов согласиться с тем, что предлагает лидер ЛДПР.

«Прикольно, что это (запрет «Прямого эфира» — прим. ИА REGNUM ) говорит господин Жириновский, который в политическом аспекте порой несёт такую ахинею, что хоть стой, хоть падай, — добавил Пучков. — Однако здесь ситуация как с поломанными часами, которые два раза в сутки показывают правильное время. Даже Жириновский может предложить что-то дельное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к руководству телеканала «Россия» с предложением уменьшить количество программ с участием ведущего Андрея Малахова.

«Резко отрицательное влияние программ Малахова на умы населения так велико, что может быть приравнено к преступлению, — считает Жириновский. — Программа «Прямой эфир» с его участием — это удар по жителям всей страны».

Лидер либерал-демократов убеждён: Малахов эксплуатирует самые низменные и грязные инстинкты человеческой души — «желание посплетничать, покопаться в чужом белье, ознакомиться с неприглядными сторонами жизни наших людей».

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