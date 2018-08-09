В Петербурге пройдёт музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты»

Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM С 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «Ленинградские мосты». Своё исполнительское мастерство продемонстрируют группы Наадя, Сансара, Sirotkin, VLNY и другие.

В «Северной Венеции» мосты являются своего рода символами города: от больших разводных на Неве до легендарных малых на Фонтанке. Организаторы фестиваля решили использовать их не по транспортному назначению, а сделать концертными площадками: благо их месторасположение хорошо знакомо петербуржцам.

Знаменитые мосты, а в 2018 году это Итальянский и Малоконюшенный, могут лишь отчасти удовлетворить повышенный спрос поклонников отечественной эстрады — хотя и здесь группы и вокалисты будут выступать в режиме нон-стоп. Поэтому главные гастроли пройдут на территории «Порт Севкабель» в гавани Васильевского острова.