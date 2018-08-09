Скончалась актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева

Москва, , 15:21 — REGNUM В Москве на 75-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе театра.

«У нас грустная, очень печальная новость. Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнёр. Ее не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/TheatreSovremennik/photos/a.175453082475362.34923.174775599209777/1981635288523790/

Отмечается, что артистка продолжала играть в спектаклях, несмотря на то, что болезни приковали её к инвалидному креслу.

Напомним, российским зрителям Тамара Васильевна Дегтярева была известна по роли Евдокии в постановке «Время женщин», также актриса играла в фильмах «Свет в окне», «Пространство для маневра», «Удивительные приключения Дениса Кораблёва».