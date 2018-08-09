Четверг, 9 Августа 2018 года
15:29:14 МСК

Скончалась актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева

Культура

Она продолжала играть в спектаклях, несмотря на то, что болезни приковали её к инвалидному креслу

Москва, 9 августа 2018, 15:21 — REGNUM  В Москве на 75-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе театра.

«У нас грустная, очень печальная новость. Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнёр. Ее не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/TheatreSovremennik/photos/a.175453082475362.34923.174775599209777/1981635288523790/

Отмечается, что артистка продолжала играть в спектаклях, несмотря на то, что болезни приковали её к инвалидному креслу.

Напомним, российским зрителям Тамара Васильевна Дегтярева была известна по роли Евдокии в постановке «Время женщин», также актриса играла в фильмах «Свет в окне», «Пространство для маневра», «Удивительные приключения Дениса Кораблёва».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить