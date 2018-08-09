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Памятник первому директору Парка Горького откроется на Донском кладбище

Культура

Бетти Глан стала директором главного парка столицы в 1929 году в 26 лет

Москва, 9 августа 2018, 15:50 — REGNUM  В Москве 10 августа на Донском кладбище на родовом захоронении будет открыт памятник легендарному первому директору Центрального парка культуры и отдыха им. А.М. Горького в Москве Бетти Глан. Монумент выполнен символично в виде скамейки в парке. Это одно из многочисленных мероприятий, приуроченных к 90-летнему юбилею прославленного места отдыха москвичей (12 августа).

Бетти Глан была символом своего времени. Совсем юной она начинала свою трудовую биографию стенографисткой у А.В. Луначарского и в политотделе 14-ой армии. После окончания курсов иностранных языков, став членом партии большевиков, поступила на работу в Киминтерн. И в 26 лет ей было порчено совсем новое дело — сделать территорию на берегу Москвы-реки самым популярным местом отдыха и развлечений в столице. Именно ей принадлежит множество начинаний, которые потом тиражировались по стране. Та же знаменитая парашютная вышка, запечатленная во многих фильмах.

В 1937 году была арестована и пробыла в местах заключения 17 лет. Позже написала замечательную книгу воспоминаний «Праздник всегда с нами».

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Культурная хроника
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