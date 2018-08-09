Сикстинская капелла: «Страшный суд», белый дым и Habemus Papam

Сергей Гуркин, , 18:19 — REGNUM

Сикстинская капелла обладает всемирной славой сразу в двух «номинациях». Во-первых, как произведение искусства, выдающийся памятник эпохи Возрождения. Во-вторых, как место проведения конклавов, где избирают главу католической Церкви.

До XV века на этом месте в центре Рима существовала так называемая «большая капелла». Кардиналы и другие члены римской курии собирались там для решения важнейших вопросов. Но во второй половине века у папы Сикста IV возникли опасения о возможном нападении на город. И «большую капеллу» решено было сделать более фундаментальной.

Строительство было закончено к 1481 году, и тогда же началась роспись стен. Папа пригласил к работе над капеллой нескольких известных художников во главе с Боттичелли, Перуджино и Пинтуриккьо.

Цикл фресок на одной стене рассказывает «Историю Христа» (от Крещения Господа до тайной вечери), на другой — «Историю Моисея» (от обрезания Елиазара до смерти Моисея). Изначально существовали еще две фрески Перуджино, с которых начинались обе истории — «Рождение Христа» и «Нахождение Моисея» — но их скололи, чтобы освободить пространство для знаменитого «Страшного суда».

Самая известная ныне художественная составляющая капеллы — роспись сводов — была создана Микеланджело тридцатью годами позже, чем фрески на стенах. Центральное место занимают девять эпизодов Ветхого Завета, начиная с сотворения мира. Еще через двадцать пять лет, в 1536 году, художник приступил к созданию фрески «Страшный суд» на алтарной стене.

Известная легенда гласит, что потолок капеллы Микеланджело был вынужден расписывать лежа. Современные искусствоведы склоняются к тому, что это, скорее, миф, появление которого было вызвано трудностями перевода. Но тот факт, что несколько лет работы с запрокинутой головой плохо отразились на здоровье художника, сомнению не подвергается.

Каждый год Сикстинскую капеллу посещает несколько миллионов туристов. В день — до двадцати тысяч человек. Фотографировать и делать видеозаписи запрещено, но запрет, разумеется, постоянно нарушается. Один из служителей громко и монотонно повторяет: «No photo, no video». Но на нарушения правил, кроме совсем уж явных, внимания не обращают.

Конклавы стали проводиться в Сикстинской капелле почти сразу после того, как художники закончили расписывать стены — с 1492 года. Традиция белого или черного дыма, идущего из трубы над капеллой — в зависимости от того, принято ли решение или еще нет — к тому времени существовала уже двести лет.

Другая традиция, связанная с запиранием кардиналов «на ключ» (cum clave), возникла также в XIII веке — после того, как один из конклавов длился три года. Чтобы ускорить принятие важнейшего для Церкви решения, кардиналов решили запирать в помещении безо всякого личного пространства, а через несколько дней, если решение не принято, их начинали ограничивать в еде.

Впрочем, все эти правила постепенно смягчались. На двух последних конклавах кардиналы жили в специально построенном для этих целей Доме святой Марфы — в сравнительной изоляции от мира, но всё же каждый в своей комнате, и не столь неудобной для пожилых людей, как это было, пока они жили в соседних с капеллой помещениях.

Остальные составляющие церемонии остались неизменными: две трети голосов победителя, белый дым и Habemus Papam.

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