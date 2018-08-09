В Дамаске проходит Международная книжная ярмарка

Дамаск, , 14:19 — REGNUM В столице Сирии Дамаске проходит 30-я Международная книжная ярмарка, сообщает агентство Prensa Latina 9 августа.

Мероприятия в Национальной библиотеке Дамаска вызвало большой интерес публики. Впервые зрителям были представлены 30 рукописей 750-го года. Также выставлены труды философа аль-Фараби, стихи Имама Али, книги о лингвистике, истории, литературе. В рамках мероприятия проходят конференции, семинары, концерты, встречи с писателями.

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Впервые книжная ярмарка состоялась на следующий год после открытия библиотеки — в 1985 году. На время войны в Сирии традиция прервалась, и в 2016 году была возобновлена.

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