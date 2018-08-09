В парке Сокольники в Москве пройдет фестиваль индийской культуры

Москва, , 13:50 — REGNUM С 10 по 12 августа в столичном парке «Сокольники» пройдет Фестиваль индийской культуры. По традиции он приурочен к самому большому празднику Индии — Дню независимости (15 августа). В 2017 году это мероприятие посетило, по оценке организаторов, 485 тысяч человек. И в 2018-м вновь на территории парка раздастся индийская музыка и будет пахнуть ароматными благовониями.

Посетителям также предложат различные индийские товары — в разных уголках парка будут работать сувенирные лотки, выставка специй, приправ и чая, настоящий восточный базар с тканями и национальными костюмами. Как всегда, состоятся мастер-классы йоги и аюрведы.

Отдельная тема фестиваля — индийская кухня. 30 ресторанов предложат москвичам удивительные по остроте и пряности кушанья. Также здесь же можно будет под руководством шеф-поваров приготовить что-нибудь вкусненькое в индийском духе.

Мастера древней традиции «мехенди» (роспись по телу красками) раскрасят гостей парка. Впрочем, беспокоиться не стоит — все смывается водой.

Апогеем праздника станет настоящая индийская свадьба, проведенная по всем древним канонам. Узами брака должны себя связать 12 пар.