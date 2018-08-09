В Москве 10 августа подведут итоги телекинофорума «Родные тропы»

Москва, , 12:41 — REGNUM В Москве продолжает работу Третий национальный телекинофорум «Родные тропы», организованный Московским домом национальностей при поддержке правительства столицы. В 2018 году на конкурс поступило 87 заявок от региональных и федеральных телекомпаний, продюсерских центров и студий, независимых авторов и режиссеров из 27 регионов России. Основная концепция фестиваля — сохранение исторического и культурного наследия России. Премии присуждаются лучшим медиапроектам, рассказывающим об этнокультурном достоянии родного края, о национальных особенностях архитектуры, о межнациональной дружбе, о национальном виде спорта, о народных ремеслах, об истории региона. Отдельной наградой будет удостоена работа, получившая на сайте кинофорума наибольшее число голосов.

10 августа будут подведены итоги и объявлены победители во всех шести номинациях. Председатель конкурсной комиссии фестиваля — известный режиссер-документалист, лауреат государственных премий РФ, заслуженный деятель искусств России Алексей Погребной.

Государственное учреждение «Московский дом национальностей» было создано по решению правительства столицы в 1998 году как центр этнокультурного развития москвичей различных национальностей. Торжественное открытие состоялось 18 октября 2003 г. в бывшем особняке князей Куракиных. При Доме аккредитовано более 100 национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Москвы.