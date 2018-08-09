В Самарской области открывается Грушинский фестиваль авторской песни

Самара, , 11:31 — REGNUM На Мастрюковских озерах в Самарской области 9 августа стартует Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Как минимум четыре дня (официально с 9 по 12 августа), а на самом деле неделю, а то и больше: здесь строгих временных лимитов нет — сразу на 16 площадках будут выступать известные и малоизвестные исполнители, а также просто те, кто бесконечно любят душевные стихи, положенные на незатейливую музыку, и по праву считающие себя бардами.

Валерий Грушин, студент Куйбышевского авиационного института погиб в 1967 году, спасая тонувших в реке Уде. Его именем и назван фестиваль. Сюда семьями на машинах и перекладных, с палатками и котелками, запасами провизии и обязательным дружеским расположением устремляются ежегодно тысячи людей. По оценке организаторов, в 2018 году их ожидается больше 70 тысяч.

Торжественное открытие 10 августа на центральной сцене. После речей и приветствий прозвучат баллады Булата Окуджавы. Но уже сегодня «Груша» начнет жить своей полнокровной жизнью. Как всегда с нетерпением ожидаются выступления мэтров жанра — Александра Городницкого (председатель жюри), Олега Митяева, Сергея Никитина, Галины Хомчик, Александра Розембаума, Зои Ященко.