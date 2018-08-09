Четверг, 9 Августа 2018 года
12:35:31 МСК

В Самарской области открывается Грушинский фестиваль авторской песни

Культура

В 2018 году самый знаменитый фестиваль авторской песни в стране, посвященный Валерию Грушину, отмечает 45-летний юбилей. В гости приедут барды-корифеи Сергей Никитин, Александр Розембаум, Олег Митяев и другие

В Самарской области открывается Грушинский фестиваль авторской песни
Цитата из х/ф «Кино про Алексеева». Реж. Михаил Сегал. 2014. Россия
Бард на Грушинском фестивале

Самара, 9 августа 2018, 11:31 — REGNUM  На Мастрюковских озерах в Самарской области 9 августа стартует Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Как минимум четыре дня (официально с 9 по 12 августа), а на самом деле неделю, а то и больше: здесь строгих временных лимитов нет — сразу на 16 площадках будут выступать известные и малоизвестные исполнители, а также просто те, кто бесконечно любят душевные стихи, положенные на незатейливую музыку, и по праву считающие себя бардами.

Валерий Грушин, студент Куйбышевского авиационного института погиб в 1967 году, спасая тонувших в реке Уде. Его именем и назван фестиваль. Сюда семьями на машинах и перекладных, с палатками и котелками, запасами провизии и обязательным дружеским расположением устремляются ежегодно тысячи людей. По оценке организаторов, в 2018 году их ожидается больше 70 тысяч.

Торжественное открытие 10 августа на центральной сцене. После речей и приветствий прозвучат баллады Булата Окуджавы. Но уже сегодня «Груша» начнет жить своей полнокровной жизнью. Как всегда с нетерпением ожидаются выступления мэтров жанра — Александра Городницкого (председатель жюри), Олега Митяева, Сергея Никитина, Галины Хомчик, Александра Розембаума, Зои Ященко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить