В Казани отреставрировали самое большое в мире печатное издание Корана

Казань, , 11:07 — REGNUM Ученые института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) отреставрировали самое большое печатное издание Корана по заказу министерства культуры России, сообщает 9 августа пресс-служба вуза.

Отреставрированная книга является документальным памятником и памятником прикладного и декоративного искусства. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое печатное издание священной книги мусульман: в ней 632 страницы, при этом ее размеры — 150 на 200 сантиметров. Издание было выпущено в 2011 году в итальянской типографии ACR Group.

О сложности проведенной работы рассказала художник-реставратор высшей категории, старший преподаватель кафедры истории Татарии, археологии и этнологии КФУ Светлана Буршнева.

«При изготовлении Корана не были приняты во внимание большой размер самой книги и вес крышек переплета, что привело к разрушениям при открывании и перелистывании книги. Бумажный блок был сшит непрочно для таких размеров, корешок также оказался слабым, а недостаточная просушка типографской краски повлекла за собой склеивание листов и, следовательно, отсутствие возможности для их свободного скольжения», — пояснила сотрудник вуза.

Работу по реставрации Корана поделили на несколько этапов. Она проводилась в течение 8 месяцев — с ноября прошлого года по июль текущего. Деятельность по восстановлению первозданного вида издания коснулась каждой его части: малахитовой мозаичной плиты, тканевых форзацев, кожаных элементов, каменных вставок, серебряных креплений и, как уже упоминалось, бумаги. По итогам проведенных работ реставраторы также дали ряд рекомендаций по условиям дальнейшего хранения памятника. Среди них соблюдение температурно-влажностного режима и бережное обращение с изданием, а также обязательные консультации со специалистами при обнаружении каких-либо разрушений.

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В течение всего срока реставрации проводилась окончательная просушка типографской краски и полистовая досушка листов книжного блока. Чтобы обеспечить возможность перелистывания Корана без нанесения новых повреждений переплету издания, после проведения всех реставрационных работ было рекомендовано изменить конструкцию подставки на экспозиции.

Отмечается, что реставрация Корана сочеталась с образовательным процессом. Он велся на базе собственных реставрационных лабораторий КФУ, оборудованных всем необходимым для обучения практической реставрации. Преподавателями магистерской программы выступают ведущие реставраторы из Государственного научно-исследовательского института реставрации, Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э.Грабаря, Государственного Эрмитажа, Кунсткамеры.