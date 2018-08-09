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В Одессе сорвано выступление писательницы Алексиевич

Культура

Литератор отказалась от выступления, сославшись, что «в такой атмосфере выступление будет для неё некомфортным»

В Одессе сорвано выступление писательницы Алексиевич
Иван Шилов © ИА REGNUM
Светлана Алексиевич

Одесса, Украина, 9 августа 2018, 10:04 — REGNUM  В Одессе отменили запланированное на 8 августа выступление писательницы Светланы Алексиевич — в связи с угрозами, поступившими от неизвестных и внесения литератора в список ресурса «Миротворец». Об этом сообщили в «Зелёном театре», где должна была выступать писательница.

«За четыре часа до выступления нобелевский лауреат Светлана Алексиевич была внесена в базу данных «Миротворец» за «пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией» в ходе выступления в Бруклине в 2016 году», — сообщает страница театра в Facebook.

https://www.facebook.com/greentheatreodessa/videos/1081372045361697/

Через некоторое время фамилия Алексиевич пропала со страниц указанного сайта, однако литератор отказалась от выступления, сославшись, что «в такой атмосфере выступление будет для неё некомфортным».

Напомним, в ранее данном обозревателю ИА REGNUM интервью Алексиевич оправдала захват власти на Украине в 2014 году бандеровской хунтой и поддержала русофобскую политику киевских властей. Также писательница заявила, что Россия «оккупировала Крым» и «развязала войну с Украиной» в Донбассе.

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Интервью Светланы Алексиевич ИА REGNUM
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