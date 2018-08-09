Освободить заложников: трейлер драмы «Бельканто» опубликован в сети

Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Трейлер фильма Пола Вайца «Бельканто», главную роль в котором исполнила Джулианна Мур, опубликован в сети. Ролик доступен для просмотра на официальном канале картины в YouTube.

Мур играет в драме оперную певицу Роксану Косс, которую пригласил на торжественный прием японский магнат. Во время праздника в дом врываются боевики, они берут гостей магната в заложники и требуют свободы для заключенных повстанцев.

«Оперный боевик» снят по книге Энн Пэтчетт. Оперные партии вместо Мур исполняет Рене Флеминг. Мировая премьера картины намечена на 21 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулианна Мур может получить роль в фильме Джо Райта «Женщина в окне», который будет снят по одноимённому роману писателя А. Дж. Финна. ведёт переговоры с киностудией.

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