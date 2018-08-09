Десятки тысяч пивных бутылок «украсили» парк в китайском порту Циндао

Циндао, Китай, , 07:54 — REGNUM Инсталляция из десятков тысяч пустых пластиковых и стеклянных пивных бутылок «украсила» океанический тематический парк провинции Шаньдун, сообщает 9 августа газета China Daily.

В портовом городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая была выстроена инсталляция с использованием пустых пивных бутылок. На площади 200 кв. метров расположилось множество столбов высотой более десяти метров, «украшенных» порядка 30 тыс. пустых пластиковых и стеклянных пивных бутылок.

Отметим, что порт Циндао славится не только рыбным промыслом и судостроением, но и пивоварением. Одноименное пиво производится в городе с 1903 года.