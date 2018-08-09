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«Оскар» прирос номинацией

Культура

Названа дата вручения статуэток в 2020 году

Беверли-Хиллз, США, 9 августа 2018, 03:51 — REGNUM  Достижения в популярном кино станут новой номинацией премии «Оскар», сообщается в Twitter Американской академии киноискусств.

Таким образом количество номинаций «Оскара» выросло. В 2020 году премия, по данным академии, будет вручена 9 февраля.

Напомним, в 2019 году статуэтки будут вручать, как всегда, в городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 24 февраля. Голосование по номинантам продлится с 7 по 14 января 2019 года.

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Премия «Оскар»
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