Тайны глубин и вершин, герой из зоопарка, древнее зло и шпионские страсти

Москва, , 09:13 — REGNUM «Мег: Монстр глубины» (16+)

Мег — это не имя шикарной красотки, а сокращенное от «мегалодон». Так палеонтологи называют 23-метровую древнюю акулу, которая считается давно вымершей. Впрочем, сама акула, появляющаяся в китайско-американском триллере Джона Тёртлтауба, совсем не сокращенная, все ее метры и все кошмарные ее зубы при ней. И она точно не окаменелость какая-нибудь! «Не хотите ли попасть прямо в пасть?»

Вспугнутое из глубин любопытством ученых с подводной исследовательской станции, чудовище решает, что его позвали к обеду, и открывает сезон охоты на всё, что движется — в то время как окрестные пляжи переполнены китайскими отдыхающими. Ученым, устроившим всю эту заваруху, тоже пришлось несладко — они оказались заблокированы на огромной глубине в своем подводном аппарате. Никто не в силах остановить монстра и выручить экспедицию, единственная надежда на ныряльщика-спасателя Джонаса Тейлора. Там, где кончается охота, начинается рыбалка — или наоборот. Интересно, что победит — человеческий интеллект или плавники и челюсти?

Фильм снят по мотивам фантастического романа Стива Альтена.

«Зло» (18+)

Зловещая потусторонняя сущность превращает в кошмар жизнь супругов Адама и Лиз, охотясь то ли за нерожденным ребенком Лиз, то ли преследуя более масштабные и ужасные цели. Сможет ли доктор Кларк, известный специалист по сверхъестественному, защитить несчастных, или им придется бороться со злом самим — почти без надежды спастись?

Режиссер Майкл Уинник снял этот фильм по собственному сценарию — как и большинство своих работ.

«Шпион, который меня кинул» (16+)

За этими бывшими бойфрендами нужен глаз да глаз! Так вот выпустишь парня из поля зрения, а он возьмет да и нагрянет, словно снег на голову. И окажется, что он суперагент ЦРУ, за которым охотятся вооруженные до зубов убийцы!

Героини авантюрной комедии Сюзанны Фогель, Одри и Морган — две закадычные подружки не первой молодости, не слишком счастливые в личной жизни — оказываются втянуты в грандиозную шпионскую операцию. Им, до сих пор не покидавшим родного Лос-Анджелеса, придется исколесить чуть ли не всю Европу. На кону их жизни, а возможно, и судьбы человечества. Впрочем, это отличный повод встряхнуться и почувствовать себя по-настоящему живыми!

«По ту сторону океана» (16+)

В глубинах океана живут не только хищные чудовища, но и древние мудрые духи, повелевающие стихиями. У них есть обычай — в 16 лет их молодежь отправляется к поверхности океана в образе дельфинов, чтобы наблюдать за жизнью на поверхности. Но горе тому из них, кто слишком сблизится с людьми!

Юне, героине мультфильма Лян Суаня и Чжан Чуня, понравился молодой рыбак, да и он почувствовал в дружелюбном красном дельфине что-то особенное. Но, спасая хвостатую подругу из сетей, рыбак угодил в водоворот и утонул. Теперь Юне придется пройти через множество испытаний, чтобы вернуть любимого к жизни — вопреки строгим законам мира духов…

«В поисках йети» (6+)

Молодой ученый Саймон Пикар верит в существование загадочных йети, большеногих и мохнатых. Но все профессора поднимают его на смех. Так бы он и остался чудаком, копающимся в пыльных книгах, если бы не частный детектив Нелли Мэллоу, которая втянула его в полное опасностей путешествие в далекий Непал. В сопровождении молодого шерпа и говорящего попугая им предстоит пролететь, проехать и пройти через заснеженные Гималайские горы.

Создатели мультфильма Пьер Греко и Нэнси Севард, стремясь достичь максимального реализма, сами посетили Непал. Их фильм проникнут преклонением перед красотой Гималаев.

«Маленький большой герой» (6+)

Мультфильм китайских и американских кинематографистов рассказывает о невероятных приключениях маленькой обезьянки Санни, который не только смог из уютного, но скучного зоопарка попасть в Нью-Йорк, город своей мечты, но и спасти его от вторжения огромного, злобного и рогатого Короля Демонов.

«Бергман» (12+)

Шведско-норвежский документальный фильм исследует жизнь великого шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана. События собственной жизни всегда были для мастера источником вдохновения. Фильм состоит из интервью близко знавших Бергмана людей, фрагментов его картин, кадров хроники. Режиссер фильма — Яне Магнуссон.

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