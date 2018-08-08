В Ленобласти открылась выставка «Дача, есть слово очаровательное...»

Тосно, Ленинградская область, , 17:17 — REGNUM В Тосненском историко-краеведческом музее в Тосно Ленинградской области 8 августа открылась камерная выставка «Дача, есть слово очаровательное…». Именно территории под Санкт-Петербургом и стали первоначальными в дачном строительстве в России. Петр I жаловал отличившимся на службе дворянам земельные участки. Они и стали возводить дачи, иногда хоромы и дворцы, где наслаждались праведным отдыхом на природе.

Со временем дачи стали непременным атрибутом не только представителей дворянской элиты, но и менее зажиточных слоев населения. А уже в конце XIX веку большая часть горожан самого разного достатка неизменно на выходные устремляется на дачи. Особенно жаловали тихую дачную жизнь творческие люди — архитекторы, писатели, художники и музыканты.

Объявления об аренде дач в журнале «Домовладение и городское хозяйство» появлялись 20 марта и исчезали в 20-х числах мая, так как нанимали дачу обычно на Масленице. Дачи на территории тосненской земли были особенно востребованы с вводом в строй Николаевской железной дороги, именно в это время здесь начинает развиваться дачный промысел. На выставке «Дача, есть слово очаровательное…» представлены материалы, которые показывают дачную жизнь на тосненской земле на рубеже XIX и XX веков, присутствие ярких личностей, некогда проводивших здесь летний отдых. Фотографии дачных местностей начала XX века — Тосно, Шапки, Ушаки, Любань, Попоповка-Подобедовка, Самопомощь, Саблино, предметы быта раскрывают образ жизни дачников столетней давности.