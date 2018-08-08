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В Юрмале на могиле Задорнова установили памятник

Культура

Памятник Задорнову представляет из себя монумент в виде раскрытой книги

Юрмала, Латвия, 8 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Памятник российскому писателю-сатирику Михаилу Задорнову установлен на кладбище в Юрмале. Об этом со ссылкой на слова вдовы литератора пишет 8 августа «Комсомольская правда».

По словам Елены Бомбиной, вдовы Михаила Задорнова, на могиле установлен лаконичный памятник в виде раскрытой книги, на одной странице которой — инициалы известного советского писателя Николая Павловича Задорнова, отца сатирика, а на другой — инициалы его сына, известного и любимого многими артиста эстрады.

Как сообщало ИА REGNUM, известного писателя-сатирика Михаила Николаевича Задорнова не стало в ноябре 2017 года. Он известен российскому зрителю как юморист, актер, режиссер, член Союза писателей и автор более десяти книг.

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