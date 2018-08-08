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Открылась выставка «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем»

Культура

Три периода в истории города — восточно-прусский, советский и российский – соединились в новой постоянной экспозиции Калининградского музея изобразительных искусств

Открылась выставка «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем»
Григорий Фадеев © ИА Красная Весна
Калининград

Калининград, 8 августа 2018, 17:13 — REGNUM  В Калининградском музее изобразительных искусств 7 августа открылась постоянная экспозиция «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем». Она расположена на втором этаже здания бывшей кёнигсбергской биржи, нового здания музея.

В каждом разделе выставки, объединенных единым историческим и художественным «маршрутом», представлен свой период — восточно-прусский, советский и современный российский. Экспозицию открывает серия планшетов с редкими фотодокументами, картами, фотографиями, репродукциями уникальных художественных произведений, рассказывающих о Кёнигсберге.

В центральном зале размещены произведения представителей Академии художеств Кёнигсберга и Школы искусств и ремёсел, среди них Г. Вольфф, А. Дегнер, Н. Долецих, Г. Брахерт, Э. Шмидт-Кестнер. Здесь же работы всемирно известных немецких художников, чья жизнь и творчество связаны с Кёнигсбергом, — графика, скульптора, живопись К. Кольвица, Л. Коринта, С. Кауэра.

Художественные фотографии А. Тереховкина, О. Максимова, С. Покровского повествуют о строительстве разрушенного войной города, его новой, советской жизни. Становлению самого молодого региона в стране, трудовому подвигу и будням первых переселенцев посвящены картины М. Пясковского, А. Балабаева, Н. и А. Карякиных, А. Шевченко и других художников, работавших в стиле социалистического реализма.

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Культурная хроника
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