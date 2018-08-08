Киев запретил ввоз из России учебника английского языка

Киев, , 14:12 — REGNUM На территорию Украины запрещено ввозить ещё две книги, изданные в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что Госкомтелерадио Украины отказало российским издательствам в выдаче разрешения на ввоз с территории РФ двух книг, в которых «присутствует пропаганда государства-агрессора».

Ведомство утверждает, что в учебнике Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги» якобы «фальсифицируются исторические факты», а в книге «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем» присутствуют «признаки пропаганды силовых структур государства-агрессора».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские надзирающие органы запретили к ввозу на Украину книгу балерины Илзе Лиепы «Мой балет», поскольку в ней упоминается танцовщик Николай Цискаридзе, «который публично поддержал оккупацию территории Украины».

Читайте также: На Украине запретили российскую книгу о балете