В Омске открывается выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен»

Омск, , 14:29 — REGNUM 9 августа в Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля в Генерал-губернаторском дворце открывается выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен». В этом уникальном проекте объединены графические работы 10 художников из России, ставших легендами в мире искусства. Василий Кандинский, Марк Шагал, Александр Алексеев, Андрей Ланской, Наталья Гончарова, Илья Греков, Константин Терешкович, Соня Делоне, Григорий Пожидаев — вместе они представляют феномен русского зарубежья.

Художники, чьи работы представлены на выставке, родились в Российской империи, но по тем или иным причинам покинули родину, и слава пришла к ним заграницей. Каждый из них стал по своему революционером в культуре Европы: Кандинский — мэтр авангарда, Алексеев — изобретатель технологии игольчатого экрана (прорыв в мультипликации), Делоне — автор направления орфизма и первая художница с персональной выставкой в Лувре, Гончарова — один из основателей лучизма, Ланской ввел понятие свето-цвета…

Омским ценителям графики выставку «Гении русского зарубежья. Возвращение имен» представляет санкт-петербургская галерея современного искусства PS Gallery. Все 100 работ из собрания владельца галереи, известного коллекционера Марка Башмакова.