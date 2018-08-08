В Парке Горького в Москве пройдет выставка уличной культуры Faces & Laces

Москва, , 13:04 — REGNUM 18 и 19 августа на территории Парка Горького в Москве пройдёт ежегодная выставка уличной культуры Faces & Laces. В 2018 году её концепция — «Субкультурная кооперация». Свою задачу организаторы определяют просто: «Субкультурная кооперация» — добровольное объединение субкультурных сообществ, проектов, инициатив, а также представляющих их активистов и творческих единиц, направленное на профессиональное развитие локальной индустрии уличной культуры и защиты ее истинных ценностей».

В эти дни в парке соберутся дизайнеры, модельеры, музыканты и все творческие и нетворческие люди, которые будут налаживать отношения дружбы и согласия как это видится и понимается в андеграундной среде. Прошлый слет прошел под девизом «Субкультурная локализация».

Поддержать сложное взаимодействие различных субкультур призваны музыканты — МС из коалиции Dopeclvb, петербургское хаус-трио «Лауд» и реп-хип-хоп-артист Mnogoznaal.