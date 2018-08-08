На площадках проекта «Московское кино» начались мастер-классы для взрослых

Москва, , 13:02 — REGNUM После уроков актерского мастерства и ораторского искусства от профессионалов у многих прибавляется уверенности в себе, а кое-кто вообще может открыть в себе удивительные таланты. Мастер-класс «Как стать увереннее в себе?» учит применять фантазию и воображение, импровизировать, работать с эмоциями, удерживать внимание на себе, становиться креативнее и интереснее, используя актерские техники. На мастер-классе «Легкость в общении» учат упражнениям, которые позволяют за короткое время поставить голос и добиться ясности произношения. Красивый голос и четкая дикция — это основа ораторского мастерства. Тренинг «Актерская харизма и обаяние. Как их развить и применять в жизни» помогает поверить в себя, стать ярче и эмоционально свободнее, научиться легче общаться с людьми и перестать идти на поводу своих страхов. Мастер-класс «Тело и эмоции. Как развить связь между ними» предполагает установление связи между телом и эмоциями. Во время этого тренинга расширяется эмоциональный диапазон, отбрасываются все внутренние ограничения и зажимы.

Также на площадках «Московского кино» все желающие могут поучиться танцам. На танцевальных мастер-классах профессионалы объясняют и показывают, как работать над импульсами и ощущениями тела, помогают понять механику движения, учат отдельным танцевальным связкам и импровизации. Упражнения мастер-классов позволяют стать физически легче и гибче, а также демонстрируют, как трансформировать ощущения тела в красивые движения.

Мастер-классы для взрослых — это дополнение к кинопоказам, которые будут идти до 9 сентября в 30 летних кинозалах по всей столице. В программе: любимые советские фильмы и мультфильмы, а также новое российское кино и зарубежные ленты для детей и взрослых.

Кинозалы под открытым небом работают пять раз в неделю со среды по воскресенье. Вход свободный.

Подробное расписание киносеансов и мастер-классов, а также адреса кинотеатров можно посмотреть на сайте kinomoscow.ru.