Клад с монетами времен Ивана Грозного нашли под Москвой

Павловский Посад, Московская область, , 11:43 — REGNUM В Павлово-Посадском районе Подмосковья найден клад начала XVII века. В земле находился глиняный сосуд с серебряными монетами, отчеканенными в периоды правления Ивана Грозного и Бориса Годунова, сообщает 8 августа пресс-служба Института археологии РАН.

Особенность клада в том, что он найден в первоначальном виде, как и спрятал его владелец. Сосуд находился там, где 400 лет назад был закопан, ни одна из 623 монет не пропала.

Почти все монеты относятся к периоду царствования Бориса Годунова (1598−1605 гг). Клад закопали, как предполагают ученые, перед Смутным временем — в 601−1603 годах. Большинство монет не успели побывать в обращении.

Хозяин клада спрятал шесть рублей 23 копейки. Этого могло хватить на дом или лошадь с коровой. Теперь специалисты изучат монеты и передадут в один из музеев столичного региона.

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