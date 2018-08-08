Названы имена победителей первого фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

Нижний Новгород, , 10:29 — REGNUM Организаторы первого российского международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest подвели итоги конкурса и назвали имена победителей. Так, гран-при фестиваля завоевал канадский веб-сериал «Ужас 404». Об этом сообщатся на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Канадский «ужас летящий на крыльях интернета» посвящен неожиданным ситуациям, возникающим из-за таких привычных мобильных приложений и сайтов, окружающих нас каждый день. Будь то Airbnb, Uber, Instagram или YouTube. От сюжетов «Террора 404», впрочем, могут быть далеки даже самые страшные представления самого пугливого интернет-пользователя. Есть здесь место и черному юмору.

Видео опубликовано: ICI Tou. tv

В номинации «Лучший режиссёр» победил Алекс Добренко из США с веб-сериалом «На расстоянии». Российский сериал «Бар «На грудь» получил приз за оригинальную идею. Такой же наградой был удостоен сериал «Всемогущий» (Казахстан). Приза за лучший сценарий удостоен сериал «Отель «Романов» (Уругвай). Израильский сериал «Парикмахерская Хани», а также германский сериал «за грехи наши» были отмечены жури за «Самый яркий персонаж».

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Специальных призов удостоились сериалы «Перуанец» (Аргентина), «Всемогущий» (Казахстан) и два российских сериала «Район тьмы» и «Дикий digital». Специальный диплом от российских онлайн-кинотеатров получила «Парикмахерская Хани» (Израиль).

Добавим, что фестиваль Realist Web Fest проходил в Нижнем Новгороде с 4 по 7 августа. В конкурсе участвовали 30 веб-сериалов из 14 стран, в том числе из Аргентины, Австралии, Великобритании, Германии, Израиля, Испании, Казахстана, Канады, Франции и США. Россию на фестивале представляли девять сериалов.

В состав жюри фестиваля вошли режиссёр веб-сериала «Жизнь на высоте» Люк Ив, директор фестиваля Webfest Berlin Мередит Беркхолдер, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, телеведущая Татьяна Лазарева. Также лучшие работы участников мероприятия выбирали и. о. гендиректора телерадиокомпании «ННТВ» Елена Лебедева и директор по контентной политике и контентному маркетингу в Viasat World Софья Квашилава.

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