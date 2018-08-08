«Коридоры. Семь миров Высоцкого»: выставка в Еврейском музее в Москве

Москва, , 12:45 — REGNUM В Москве до 23 сентября в Еврейском музее и центре толерантности проходит выставка «Коридоры. Семь миров Высоцкого». Организаторы выставки решили рассказать о жизни и творчестве Владимира Высоцкого, о его времени, создав на выставочном пространстве срезы советской эпохи — коридоры, или вернее помещения, это то, о чем пел Владимир Семенович: столичная коммуналка, московская подворотня, прифронтовой окоп, советская пивная…

Художником-постановщиком экспозиции является Андрей Понкратов, известный по работам в кино — «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена» А. Звягинцева, «Лето» К. Серебренникова.

Бард, актер, поэт Владимир Высоцкий — личность необыкновенного таланта, многогранности, противоречий и трагизма, отмечают организаторы выставки. Это реальный кумир советского времени: его тайно переписанными на катушечный магнитофон песнями заслушивались миллионы, на его концерты было не попасть, в театре на спектаклях вечный аншлаг. Он был и остаётся дорог целым поколениям.