Фестиваль авторской песни проходит под знаком трёх юбилейных дат

Самара, , 19:25 — REGNUM Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во Всероссийском фестивале авторской песни имени В. Грушина — самом известном слёте любителей авторской песни. Глава региона посетил фестивальные площадки и основной концерт на фестивальной горе.

Грушинский фестиваль 2018 года связан сразу с тремя юбилейными цифрами. Мероприятие проходит в 45-й раз, а с момента первого слёта прошло ровно 50 лет. В первый раз участники собрались в 1968 году. И третий юбилей — 100-летию ВЛКСМ, той организации, что внесла существенный вклад в возрождение праздника авторской песни в регионе.

Открытие фестиваля прошло под звуки необычного оркестра в сто гитар. Коллектив был сформирован из выпускников и учащихся музыкальных школ Самары.

В этом году на юбилейные мероприятия организаторы пригласили Самарский городской симфонический оркестр. И впервые на Грушинской поляне проходит конкурс лагерей. Его организовали «комсомольцы».

Среди почётных гостей слёта-2018 — Олег Митяев, Галина Хомчик, Вадим Мищук, Александр Городницкий. Также на фестивале выступит Александр Розенбаум.

В программе праздника также чествование 3,5-миллионного гостя.

Мероприятие проходит с 9 по 12 августа. Планируется, что в фестивале примут участие порядка 200 бардов.