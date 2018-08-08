Омская область примет Молодёжные Дельфийские игры

Омск, , 08:34 — REGNUM Омская область станет местом проведения Дельфийских игр России. Об этом сообщается в распространенном пресс-службой правительства региона релизе.

Принципиальная договоренность о проведении самого масштабного молодежного творческого конкурса была достигнута на встрече 7 августа руководителя Омской области Александра Буркова и председателя исполнительного комитета национального Дельфийского совета России Владимира Понявина. Теперь предстоит большая организационная работа. Даже такому крупному промышленному центру как Омск — второму по населению городу Сибири и восьмому в России — необходимо подготовится к приезду тысяч молодых дарований. Поэтому сроки проведения десятков творческих состязаний будут объявлены позднее.

Последние соревнования, которые проходили во Владивостоке стали особенно значимыми для Дальнего Востока: делегации Якутии, Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Амурской и Сахалинской областей значительно превышали по количеству участников, которые были на прошлых конкурсах. По мнению экспертов, такая представительность помогла выйти на большую сцену многим талантам этих регионов, а столь значимый культурный проект в Омске должен стать стимулом и для молодёжи Сибири.

Молодёжные Дельфийские игры проводятся в России с 1999 года. Юноши и девушки в возрасте от 10 до 25 лет участвуют в конкурсах по 49 номинациях. Среди них фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское дело, сохранение культурного наследия.