Среда, 8 Августа 2018 года
04:03:33 МСК

В Москве снова пройдет фестиваль исторической реконструкции

Культура

На него приедут участники из 22 регионов России и 20 других стран

Москва, 8 августа 2018, 03:28 — REGNUM  В Москве с 10 по 22 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», в котором примут участие более трех тысяч мастеров, заявил руководитель московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума правительства Москвы.

Отмечается, что это будет уже восьмой фестиваль, который проводится в столице. На него приедут участники из 22 регионов России и 20 других стран. Планируется, что фестиваль охватит несколько исторических эпох от каменного века до второй половины XX столетия. Всего на фестивале будет 30 площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, на фестивале «Времена и эпохи» пройдут также показательные рыцарские бои и соревнования по историческому фехтованию.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейший исторический фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить