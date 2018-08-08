В Москве снова пройдет фестиваль исторической реконструкции

Москва, , 03:28 — REGNUM В Москве с 10 по 22 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», в котором примут участие более трех тысяч мастеров, заявил руководитель московского Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума правительства Москвы.

Отмечается, что это будет уже восьмой фестиваль, который проводится в столице. На него приедут участники из 22 регионов России и 20 других стран. Планируется, что фестиваль охватит несколько исторических эпох от каменного века до второй половины XX столетия. Всего на фестивале будет 30 площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, на фестивале «Времена и эпохи» пройдут также показательные рыцарские бои и соревнования по историческому фехтованию.

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