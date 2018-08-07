Калужский Обнинск продлил на пять лет договор с литовским Висагинасом

Калуга, , 18:19 — REGNUM На торжественном заседании совета Висагинского самоуправления Литвы глава администрации Обнинска Калужской области Владислав Шапша и мэр Висагинаса Даля Штраупайте подписали договор, продлевающий побратимские отношения между городами на ближайшие пять лет. Как сообщили 7 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска, эта международная встреча была приурочена к празднованию Дня города в Висагинасе.

По словам Владислава Шапши, Висагинас известен как атомный город, так как до 2009 года там работала крупнейшая в Европе атомная электростанция, но сразу после вхождения Литвы в Евросоюз АЭС была закрыта. Это создало определенные трудности с трудоустройством местного, в основном русскоязычного, населения. Ведь многие из работников Игналинской АЭС учились в обнинском Институте атомной энергетики, и до сих пор сохраняют связи с Обнинском, а обнинцы активно принимают участие в форуме молодых атомщиков «Диснай».

"Многое за 15 лет с момента подписания первого побратимского договора изменилось. Если раньше мы смотрели на Литву как на процветающее развитое общество, а себя часто критиковали, то сейчас видно, что и Обнинск и Калужская область в целом заметно продвинулись вперед», — сказал Владислав Шапша.

По его словам, в ходе поездки в Литву он изучал передовой опыт прибалтийского города по раздельному сбору мусора и устройству современных контейнерных площадок. Специалисты местной администрации также показали гостям из России объекты, получившие субсидии от Евросоюза. Это проект реконструкции набережной озера и социальный проект «Дом под одной крышей».

Особое внимание обнинская делегация уделила обустройству молодежных площадок и реконструкции дворовых территорий. Обмен опытом в сфере усовершенствования городской инфраструктуры будет продолжен.

Напомним, этот город ⎼ единственный в Литве населённый пункт, где абсолютно преобладает русскоязычное население. В свое время его построили как город-спутник Игналинской АЭС. Основным ресурсом Висагинаса является электроэнергия, однако развиваются и другие сферы: строительство, металлообработка, бизнес-технологии. Побратимами Обнинск и Висагинас стали в 2003 году, и с тех пор активно сотрудничают в бизнес-отрасли, а также областях культуры и спорта.

Кроме того, побратимом калужского Обнинска является французские города Монпелье и Лимож. С последним Обнинск наладил дружественные связи в сферах образования, промышленной керамики, фильтрующих и неметаллических материалов, трансфера технологий и разработки программного обеспечения.

Договор о сотрудничестве французского Монпелье с Обнинском был подписан в 2011 году. Согласно ему калужский город и французская агломерация будут на постоянной основе обмениваться опытом в области научных исследований, технологий, инноваций и бизнеса. Сотрудничество с Монпелье даёт предприятиям Калужской области доступ к услугам международного бизнес-инкубатора и участию в программах, финансируемых Европейским союзом.

Еще один побратим — американский город науки Ок-Ридж, известный в мире благодаря научным исследованиям в сфере энергетики, ядерных технологий, медицины и экологии. Отношения между Обнинском и Ок-риджем существуют с 1992 года. За четверть века города уже реализовали ряд совместных программ в различных областях.