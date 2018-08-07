Кино по регламенту

Москва, , 20:15 — REGNUM Кинообозреватель ИА REGNUM обратился в Министерство культуры РФ с просьбой прокомментировать опубликованный 3 августа 2018 года закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Новым законом демонстрация фильмов без «прокатки» допускается не на любых киносмотрах, а только в рамках международных кинофестивалей, список которых ежегодно будет утверждаться Министерством культуры. Показать фильм без «прокатки» (и то не более двух раз) смогут организаторы только тех международных смотров, которые внесены в министерский перечень, имеют конкурсную программу, оцениваемую жюри, и идут не более десяти дней. Изменения вступят в силу с 1 ноября 2018 года.

Мы попросили руководство департамента кинематографии пояснить, каким будет механизм формирования и утверждения перечня международных кинофестивалей, каковы критерии отнесения кинофестивалей к международным, и получили официальный ответ, суть которого сводится к следующему:

— критерии отнесения кинофестивалей к международным и порядок формирования перечня международных кинофестивалей будут утверждены правительством РФ. Проект акта правительства РФ уже разрабатывается Минкультуры России и в соответствии с постановлением правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 начата процедура оценки регулирующего воздействия данного проекта. В ближайшее время проект постановления будет размещен на официальном сайте www.regulation.gov.ru и любой желающий сможет с ним ознакомиться и представить свои предложения;

— в качестве критериев для включения в перечень планируется установить следующие: наличие в программе кинофестиваля, наряду с национальными фильмами, фильмов зарубежного производства либо фильмов совместного кинопроизводства; наличие в составе жюри кинофестиваля, наряду с российскими кинематографистами, зарубежных кинематографистов;

— механизм формирования и утверждения перечня предполагает заявительный порядок. Кинофестивали, которые желают войти в перечень, должны будут подавать заявление в Минкультуры России. Процедура и критерии отнесения кинофестивалей к международным будут прописаны в вышеуказанном акте правительства РФ;

— реализация положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» будет осуществляться в пределах имеющейся штатной численности Минкультуры России и не предполагает формирования какого-либо рода экспертных или общественных советов.

В частной беседе с кинообозревателем ИА REGNUM Алёной Сычёвой, состоявшейся в Нижнем Новгороде на фестивале REALIST Web Fest, руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова подчеркнула открытость департамента и готовность индивидуально обсудить с руководителями фестивалей сложившуюся ситуацию. Ведь закон вступит в силу через 90 дней после опубликования, что для проводимых в конце календарного года фестивалей означает необходимость активных действий, связанных с включением в несуществующий пока перечень.

Очевидно, что принятый закон существенно осложняет, а порой делает попросту невозможным существование в легальном поле ряда культурных проектов. Напомним, что скандальный законопроект был внесен в Государственную думу 8 августа 2017 года Правительством РФ по инициативе Министерства культуры. Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания проекта закона был назначен заместитель Министра культуры Сергей Обрывалин.

При Станиславе Говорухине законопроект благополучно пылился в комитете по культуре целый год, но после его кончины был извлечен на свет божий, и за несколько недель очень гладко и без проволочек прошел третье чтение в Госдуме, получил одобрение Совета Федерации и был подписан Владимиром Путиным, несмотря на открытое письмо ряда видных кинематографистов, призывающих наложить президентское вето, ибо «под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии, грозит лишить индустрию и зрителей целого пласта культуры».

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